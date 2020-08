Tuttosport - Biglia al Torino, accordo trovato: già oggi l'ufficialità?

Lo svincolato Lucas Biglia si prepara a riabbracciare Giampaolo al Torino: firmerà un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione.

Prima Ricardo Rodriguez, ufficializzato ieri pomeriggio. E poi Lucas Biglia. Il di Marco Giampaolo pesca nuovamente dal e prosegue la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Quella del riscatto, dopo un'annata da dimenticare.

Secondo 'Tuttosport', l'approdo a parametro zero di Biglia al Torino sarebbe già stato perfezionato nelle ultime ore. Contratto di un anno con opzione per una seconda stagione per il centrocampista argentino, che in un primo momento sembrava orientato a tornare in patria - magari all'Independiente, dove anni fa si guadagnò la chiamata europea - e invece, se non sorgeranno problemi, vestirà la maglia granata.

Proprio di Biglia ha parlato anche Davide Vagnati, il nuovo direttore sportivo arrivato dalla , presente assieme al presidente Urbano Cairo alla conferenza stampa di presentazione di Giampaolo:

"È vero, lo abbiamo contattato. È tra i profili che ha allenato il mister, ora stiamo valutando la sua posizione come altre. L’allenatore ha avuto tanti giocatori, abbiamo ampia scelta".

Secondo il quotidiano torinese, come detto, l'intesa in realtà sarebbe già stata raggiunta. Decisiva proprio la presenza di Giampaolo, che ha indicato Biglia come uomo ideale per il nuovo 4-3-1-2 granata. Già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'operazione.