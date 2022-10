Il calciatore ceco, arrivato con l'etichetta di erede dell'ex Pallone d'Oro, non è riuscito ad imporsi: 4 presenze e solo 67' in metà stagione.

Il salto nel grande calcio. La Serie A e l'Italia, dopo aver brillato in patria, a casa sua, nel Viktoria Plzen. L'Emilia e i colori gialloblù del Modena nel destino. Diversi dal quelli del Viktorka, squadra a cui dedicherà quasi l'intera carriera e di cui diventerà una leggenda.

Tra i tanti calciatori cechi che hanno militato in Italia ce n'è uno che non è riuscito a lasciare il segno. Nella carriera di David Limbersky esiste una parentesi italiani sconosciuta ai più. L'ex calciatore della Repubblica Ceca ed ex capitano del Viktoria Plzen ha vissuto la seconda parte della stagione 2003/2004 in Serie A con la maglia del Modena.

Un'avventura non propriamente indimenticabile per il calciatore ceco, che oggi - a 39 anni - milita nel campionato di terza divisione con la maglia dello Jiskra Domazlice dopo aver totalizzato oltre 500 presenze con il Viktoria Plzen in carriera.

A condizionarlo quell'etichetta di 'nuovo Nedved' con cui si era presentato in Italia. Un paragone scomodo con conseguenti aspettative altissime per Limbersky, paragonato a uno dei due Palloni d'Oro della storia della Repubblica Ceca e icona della Juventus, a quel tempo vincitore di diversi titoli con la Lazio e i bianconeri, oltre al riconoscimento personale.

Dopo aver tirato i primi calci al pallone nel vivaio del Tatran Tremosna, il classe 1983 di Plzen si trasferisce nelle giovanili del Viktorka all'età di sette anni. Da lì inizia un lungo percorso nelle giovanili della squadra rossoblù con la trafila fino alla prima squadra.

Il calendario segna il 3 giugno 2003 quando Frantisek Cipro, leggenda del calcio ceco, lancia un Limbersky non ancora ventenne nel match contro il Viktoria Zizkov. Quel debutto rappresenta l'inizio di una lunga storia d'amore tra il calciatore e il club rossoblù.

Le prestazioni eccellenti con il Viktoria Plzen e la presenza fissa con la nazionale Under 21 della Repubblica Ceca permettono a Limbersky di mettersi in mostra oltre i confini.

A puntare i fari sul giovane mediano - sì, perché Limbersky ha giocato per un lungo periodo ad inizio carriera in mezzo al campo, prima di essere dirottato sulla corsia mancia - sono Juventus e Genoa, che nella finestra invernale di gennaio 2004 decidono di prelevarlo in compartecipazione e girarlo in prestito al Modena di Alberto Malesani.

Limbersky lascia la Repubblica Ceca e si trasferisce in Italia, dove diventa compagno di squadra dei vari Domizzi, Milanetto, Mauri e Nicola Amoruso.

I sei mesi in Emilia, però, si riveleranno fallimentari per David Limbersky con diversi fattori a incidere sull'andamento di un'avventura che avrà un bilancio senza dubbio negativo. Il ceco trova spazio e scende in campo solo 4 volte per un totale di 67 minuti in campionato giocati con la maglia del Modena.

Mai titolare, subentra negli spezzoni finali delle quattro gare tra metà febbraio e metà marzo contro Empoli, Lecce, Parma e Perugia. Troppo poco per ottenere la conferma.

L'aspetto linguistico, un nuovo Paese in cui ambientarsi e una nuova cultura da conoscere e a cui adattarsi rallentando l'ascesa, oltre ai risultati sportivi di una squadra che fallirà al termine della stagione l'obiettivo salvezza e retrocederà in Serie B. Tanti aspetti che complicano i piani di Limbersky, che appena ventenne si ritrova davanti la grande chance ma non riesce a sfruttarla.

Dopo l'esperienza in Italia, Limbersky ci riprova in Inghilterra, col Tottenham. Stesso epilogo e missione fallita anche tra le fila degli Spurs, con il ceco che non riuscirà mai a debuttare prima di fare ritorno in patria.

David Limbersky torna a casa, al Viktoria Plzen, dove diventa un pilastro della squadra che interrompe l'egemonia delle 'S' di Praga, Sparta e Slavia, e conquista ben cinque titoli di Repubblica Ceca tra il 2011 e il 2018, oltre a una Coppa Nazionale, centrando per la prima volta uno storico ingresso alla fase a gironi di Champions League nell'annata 2012/2013.

Personaggio stravagante, Limbersky ha trovato in patria la sua definitiva consacrazione, rinunciando a nuove avventure fuori dai confini nazionali.

Sempre fuori dagli schemi, il classe '83 di Plzen si è reso protagonista nel 2015 - dopo il ritorno proprio al Viktoria - di un episodio molto singolare, proprio quando militava nel Viktoria Plzen. Poco dopo la mezzanotte dell’11 settembre, Limbersky esce di strada e va a sbattere con la sua Bentley contro un muro nel distretto di Praga 5, a pochi passi da Smichov. Il calciatore prova a fuggire, ma viene bloccato da una pattuglia della polizia che aveva assistito alla scena. In preda all'alcol e alla paura di finire in prima pagina, Limbersky intima agli agenti di lasciarlo andare: richiesta negata e test alcolemico che conferma lo stato di ebbrezza del calciatore.

Multato dalla società, Limbersky fa mea culpa attraverso dichiarazioni ufficiali ai canali del club.

"Ho fatto una terribile stupidaggine, non ci sono scuse per il mio comportamento. Ma volevo scusarmi con gli allenatori, i compagni di squadra, la dirigenza, i tifosi del Viktoria".

Pochi giorni più tardi, Limbersky va in goal nel 4-0 contro il Pribram ed esulta simulando proprio una guida non propriamente ineccepibile, scatenando l’ilarità dei suoi compagni e non solo. Un episodio rimasto impresso indelebilmente nei ricordi dei tifosi rossoblù e non solo.

Oggi l'avventura in Italia con la maglia del Modena è solo un lontano ricordo per David Limbersky, che a 39 anni continua a divertirsi sui campi di terza divisione. Il 'pesante' appellativo di 'nuovo Nedved' non è confermato, con la parentesi italiana di Limbersky che si è conclusa senza lasciare traccia.

Un'esperienza che rappresenta un pezzettino del percorso del calciatore ceco, che da poco più che ventenne ha vissuto pochi mesi in Italia e in Serie A, arricchendo il suo bagaglio personale e professionale, ma senza riuscire e a seguire la scia del suo connazionale.