Il Lille trova il sostituto di Osimhen: ufficiale Burak Yilmaz

Il Lille sostituisce Osimhen, appena passato al Napoli, con Burak Yilmaz: per il 35enne turco, che fu vicino alla Lazio, contratto biennale.

Burak Yilmaz è un nuovo giocatore del . Il club francese rimpiazza subito Victor Osimhen, fresco di trasferimento al Napoli, acquistando l'esperto attaccante turco.

Per Yilmaz, classe 1985, contratto di due anni e addio al dopo 18 mesi impreziositi da 25 goal in 41 presenze.

Il bomber turco ha sfiorato anche la , con la che provò a metterlo sotto contratto nel 2013 con un assalto deciso ma mai tramutatosi in matrimonio.

Altre squadre

Adesso per Yilmaz l'avventura al Lille, con l'onere di non far rimpiangere il neo azzurro Osimhen e confermare le sue doti da cecchino sotto porta.