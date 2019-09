Avventura in Ligue 2 per Menez: sì al Paris FC

Dopo aver salutato i messicani dell'America, Jeremy Menez torna in patria: l'ex Roma e Milan accetta la proposta del Paris FC, firmerà per un anno.

Jeremy Menez in Serie B... francese. L'ex e torna in patria, accettando le lusinghe del Paris FC con cui firmerà un contratto valido per la stagione appena iniziata.

Lo riporta 'RMC', spiegando come la voglia dell'attaccante di riavvicinarsi alla famiglia abbia prevalso e giocato un ruolo chiave nell'inattesa scelta: Menez in Ligue 2, manca solo l'annuncio.

Chiusa l'esperienza messicana con la maglia dell'America, il transalpino ha deciso di rientrare Oltralpe dicendo sì al Paris FC ed acconsentendo ad un sensibile taglio dell'ingaggio percepito col suo ultimo club.

Menez, 32 anni, ha militato 3 stagioni nella Roma dal 2008 al 2011 (113 presenze e 12 goal) e due nel Milan (2014-2016): in rossonero, il bottino recita 20 reti in 46 partite.