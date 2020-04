Ligue 1, Canal + non pagherà più i diritti tv ai club

Dopo la decisione del governo francese sullo stop del calcio, Canal + ha comunicato che non pagherà la seconda rata dei diritti per Ligue 1 e Ligue 2.

Lo stop imposto al calcio dal governo francese inizia ad avere le prime prevedibili ripercussioni anche a livello economico, specialmente per quanto riguarda il pagamento dei diritti .

Canal +, dopo aver corrisposto regolarmente la rata dovuta per la prima parte di stagione pari a 37 milioni di euro, secondo quanto riporta 'l'Equipe' stamattina avrebbe comunicato alla Lega di non voler versare la quota restante per i diritti di e Ligue 2.

Una scelta come detto prevedibile ma che rischia di mettere in seria difficoltà molti club, costretti a fare i conti con un drastico taglio delle risorse.

La stessa Canal + insieme a BeiNSports, altra emittente che detiene i diritti in , avrebbero dovuto ancora corrispondere 243 milioni di euro entro la fine della stagione. Soldi che le società francesi difficilmente riusciranno a riscuotere.