Liechtenstein-Italia: dove vederla in tv e streaming

L'Italia affronta il Liechtenstein dopo aver staccato il pass per Euro 2020: le info sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

Per la prima volta nella storia l' ha festeggiato la qualificazione ad una grande competizione con tre giornate d'anticipo: ad non andrà invece il Liechtenstein, prossimo avversario dei ragazzi di Roberto Mancini.

Gara sulla carta semplice per gli azzurri che proveranno a replicare il rotondo 6-0 dell'andata contro una squadra che finora non ha mai vinto, pareggiando due volte con Grecia e Armenia.

Come dichiarato in conferenza stampa dal ct, l'obiettivo è quello di vincere per proseguire nella striscia positiva e agguantare il leggendario Vittorio Pozzo a quota nove vittorie consecutive: un risultato positivo potrebbe essere decisivo per il passaggio a testa di serie in occasione del sorteggio.

Il Liechtenstein non è mai riuscito a segnare all'Italia nei tre precedenti, tutti conclusi con una goleada italiana: tra le file della nazionale del Principato milita Marcel Büchel, centrocampista con un passato alla ed ora svincolato (il suo ultimo club è stato l' ).

Nella rosa a disposizione del ct islandese Kolviðsson sono presenti anche Yanik e Noah Frick, entrambi figli di Mario, vecchia conoscenza del calcio italiano e vera e propria leggenda del movimento liechtensteinese.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Liechtenstein-Italia e le indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

LIECHTENSTEIN-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liechtenstein-Italia

Liechtenstein-Italia Data: 15 ottobre 2019

15 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay

ORARIO LIECHTENSTEIN-ITALIA

Il match tra Liechtenstein e Italia si disputerà martedì 15 ottobre 2019 alle ore 20:45, al 'Rheinpark Stadion' della capitale Vaduz. Direzione affidata all'arbitro lettone Andris Treimanis.

Liechtenstein-Italia sarà trasmessa dalla Rai come solitamente avviene per gli incontri della Nazionale: appuntamento sul canale Rai 1 a partire dalle ore 20:35 con l'inizio del collegamento dallo stadio. Alberto Rimedio per la telecronaca, Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.

Chi non potrà assistere alla gara in potrà farlo in diretta su RaiPlay, servizio offerto dalla Rai dove è possibile trovare tutti i canali e i programmi in palinsesto. Il sito è raggiungibile da smartphone, tablet e pc.

Kolviðsson dovrebbe confermare la difesa a tre vista contro l'Armenia. L'ex empolese Büchel titolare in mezzo al campo, Hasler rifinitore alle spalle di Frick e Salanovic.

Mancini pronto a rivoluzionare l'undici titolare: chance per Sirigu in porta, difesa tutta diversa rispetto al match contro la Grecia. In mediana spazio per Zaniolo e Cristante ai lati di Verratti. Tridente d'attacco con Bernardeschi, Belotti e Grfio (in pole su El Shaarawy).

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Büchel; Kaufmann, Hofer, Göppel; Rechsteiner, Büchel, Sele, Meier; Hasler; Salanovic, Frick. Ct. Kolviðsson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct. Mancini