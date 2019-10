Italia, Mancini: "Obiettivo trenta punti nel girone"

Con la qualificazione ad già in tasca, l' si appresta a giocare le ultime ininfluenti gare del gruppo J: la prossima è la trasferta in Liechtenstein, fanalino di coda con soli due punti conquistati.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Roberto Mancini ha fatto capire di voler concedere spazio a chi finora ha giocato meno, facendosi però trovare pronto al momento della chiamata in campo.

"Voglio gratificare chi non ha giocato tanto, c'è gente che ha apprezzato la convocazione. Vorrei trovare dei giovani per il post-Europei. Sarebbe bello fare trenta punti per essere testa di serie al sorteggio, l'obiettivo è quello. Non voglio vedere come la squadra reagisce dopo una gara negativa".