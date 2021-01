La Fiorentina vicina al rinforzo in attacco: Kokorin in chiusura

Vertice di mercato alla Fiorentina che cerca un rinforzo di qualità per l'attacco: l'ultima idea è Kokorin. Accordo ad un passo.

Importanti novità in casa dove si è tenuto un vertice tra il presidente Commisso, i dirigenti ed il tecnico Prandelli in chiave calciomercato.

L'obiettivo è acquistare un giocatore di qualità in attacco, dove peraltro è partito Cutrone ed anche Kouamé è molto chiacchierato in uscita.

L'ultima idea in tal senso porta in dove gioca Aleksandr Kokorin, ex oggi allo . Nome sicuramente di spessore, ma con un passato turbolento a dire poco.

La trattativa, riferisce 'Sky Sport', sta procedendo spedita e l'operazione sarebbe vicina alla conclusione. Si attende solo l'ok dello alll'offerta da 5 milioni di euro avanzata dal club viola.