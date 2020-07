L'ex agente di Benzema: "Ha il desiderio di tornare al Lione"

Karim Benzema non lo ha mai nascosto: vorrebbe tanto chiudere la carriera al . Il club che l'ha formato, dov'è cresciuto, dov'è diventato un calciatore vero. Il club di cui resta tifoso, anche se gli anni trascorsi lontano dalla sono ormai più di 11.

Nonostante Benzema sia un simbolo del , il suo desiderio resta chiaro: tornare al Lione. Magari non subito, ma in un secondo momento. E a confermarlo è il suo ex agente, Karim Djaziri, che un'intervista a OL Tv fa sognare i tifosi francesi.

E se Benzema dovesse far ritorno al Lione, ma in un altro ruolo? Quello del dirigente, ad esempio. Un'ipotesi che Djaziri si sente immediatamente e senza troppi dubbi di scartare.

"Sarà da giocatore. Karim ha un rimpianto: quello di non aver fatto troppa strada in con il Lione. Quando se n'è andato, l'OL è arrivato in semifinale. Quando non aveva feeling con Mourinho mi diceva: 'Voglio tornare a Lione'. E io: "No, diventerai qualcuno qui". E ce l'ha fatta. Se è ancora in forma e pensa che sia ora di fare qualcosa di buono per il Lione, tornerà. Altrimenti, lo farà con un altro ruolo. Io so che lo vuole davvero".