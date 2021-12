Lewandowski segna anche contro il Wolfsburg: 2021 da record per l'attaccante polacco

L'unica nota dolente del 2021 di Robert Lewandowski resta e resterà sempre il secondo posto dietro a Lionel Messi al Pallone d'Oro: perché per il resto, per l'attaccante polacco è stato l'ennesimo anno incredibile.

Persino l'ultima partita del 2021 del Bayern Monaco, all'Allianz Arena contro il Wolfsburg, porta la sua firma: quella del 4-0, su assist di Musiala. Sigillo che non solo permetta ai bavaresi di andare in vacanza momentaneamente a +9 sul Borussia Dortmund, ma che chiude il conto delle reti siglate da "Lewa".

Con quello al Wolfsburg Lewandowski chiude il 2021 con 69 goal siglati nell'anno solare, di cui 43 in Bundesliga: una rete, quella di ieri, che gli ha permesso di superare ancora una volta il compianto Gerd Muller, che si era fermato a 42. Record assoluto per il polacco.

Uno score che si aggiunge a quello siglato all'inizio del campionato, quando contro il Borussia M'Gladbach ha messo a segno un goal alla prima giornata di Bundesliga per la settima stagione consecutiva, e a quello siglato il 28 agosto, quando contro l'Hertha Berlino ha esteso a 16 partite consecutive la striscia di reti siglate in partite ufficiali (appartenente in precedenza a Muller), e persino a quello del 18 settembre, quest'ultimo fondamentale per raggiungere quota 13 partite casalinghe consecutive a segno in Bundesliga (anche in questo caso, superando Muller e Heynckes).

In totale, comunque, è andato a segno in 45 partite su 59 disputate nell'anno solare, numeri spaventosi. L'ennesima conferma al fatto di essersi trovati nella stessa time-line di un attaccante straordinario: Robert "Lewangoalski".