Lewandowski 'risarcito': i tifosi gli regalano un Pallone d'Oro

Alcuni tifosi della Polonia hanno omaggiato Robert Lewandowski con una copia del Pallone d'Oro, che quest'anno non sarà assegnato.

In questo 2020 così tormentato e condizionato dalla pandemia, non verrà assegnato il Pallone d'Oro che solitamente la rivista France Football riserva al miglior giocatore dell'anno solare: un vero e proprio peccato, soprattutto per Robert Lewandowski.

Il bomber del ha vinto praticamente tutto con la sua squadra, festeggiando il 'Triplete' certificato dalla vittoria della , di cui è stato grandissimo protagonista con 15 reti (capocannoniere solitario).

Senza l'emergenza legata al Coronavirus, molto probabilmente Lewandowski avrebbe fatto suo anche l'ambito trofeo individuale che, un po' a sorpresa, gli è stato comunque consegnato.

Come testimoniato da questo video pubblicato dall'account Instagram della Federcalcio polacca, il classe 1988 ha fatto il cosiddetto 'unboxing' trovando, con sommo piacere, la riproduzione (fedele o quasi) del Pallone d'Oro donatagli da alcuni tifosi connazionali.

Un piccolo 'risarcimento' per l'attaccante del Bayern che, nei giorni scorsi, aveva ricevuto anche un Pallone d'Oro assemblato interamente con mattoncini Lego: non sarà affascinante come l'originale, ma in tempo di Covid-19 tutto fa brodo.