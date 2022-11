L'attaccante polacco è stato espulso durante il primo tempo di Osasuna-Barcellona con i blaugrana in svantaggio, due gialli in venti minuti.

Un'altra serata difficile per il Barcellona che sul campo dell'Osasuna, in svantaggio di un goal, ha perso il suo bomber Robert Lewandowski.

L'attaccante polacco è stato espulso dall'arbitro dopo aver rimediato due cartellini gialli nel giro di venti minuti lasciando la squadra in dieci quando c'era ancora un'ora da giocare.

La prima ammonizione di Lewandowski è arrivata dopo soli undici minuti, al trentunesimo poi ecco il fattaccio: gomito alto sull'avversario, secondo giallo e rosso.

Per il bomber del Barça si tratta della prima espulsione in Liga, la seconda in carriera che è arrivata quasi dieci anni dopo la prima risalente al lontano 2013 quando ancora indossava la maglia del Borussia Dortmund.

Lewandowski quindi non sarà a disposizione per la prossima partita del Barcellona. Un problema in più per Xavi.

A confermare il grande nervosismo in casa blaugrana prima dell'intervallo è arrivato anche il rosso per Gerard Piquè, espulso dalla panchina per proteste e che chiude così la sua carriera da calciatore.

Nonostante l'inferiorità numerica il Barcellona nella ripresa è riuscito a ribaltare il risultato portando a casa una vittoria importantissima con i goal di Pedri e Raphinha.