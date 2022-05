Lewandowski dice addio al Bayern: non rinnoverà il contratto con i bavaresi

Il Bayern e Robert Lewandowski si separano. L'attaccante polacco ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la società bavarese e andrà via a costo zero.

Secondo quanto appreso da GOAL, l'intenzione del numero 9 del Bayern è quella di intraprendere una nuova esperienza arrivato all'età di 34 anni.

Sulle tracce dell'ex Borussia Dortmund c'è il Barcellona, ma al momento le parti non hanno trovato un accordo per il passaggio in Catalogna.

Termina dunque l'epoca Lewandowski all'Allianz Arena. Un'avventura durata ben otto anni, nel corso dei quali il bomber ha messo a segno 237 reti.

L'articolo prosegue qui sotto

Un bottino con il quale l'attaccante ha contribuito alla conquista di ben diciannove trofei tra Germania e competizioni internazionali.

Ben otto titoli della Bundesliga, tre Coppe di Germania, cinque Supercoppe e una a testa tra Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club.

Con il Bayern, Lewandowski ha anche vinto per sei volte la classifica dei cannonieri in Bundesliga e la Scarpa d'Oro nel 2020/2021.