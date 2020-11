La lettera di De Laurentiis a Maradona: "Giusto intitolarti il San Paolo"

Lettera aperta di Aurelio De Laurentiis a Diego Armando Maradona: "Le tue debolezze sono pari alla tua immensa grandezza e si annullano nel mito".

E' passato quasi un giorno dall'annuncio che tutto il mondo non avrebbe mai voluto ascoltare: Diego Armando Maradona non c'è più, e con lui se n'è andato un pezzo enorme di storia del calcio.

La notizia della morte ha riecheggiato in ogni angolo del pianeta, in particolare a che per tanti anni è stata la sua casa: al 'San Paolo' si è sviluppato un pellegrinaggio dei tifosi che hanno voluto omaggiare il loro campione con fiori e foto, posati all'esterno dell'impianto.

Oggi è arrivato anche il commento di Aurelio De Laurentiis o, per meglio dire, una lettera aperta scritta idealmente al fuoriclasse argentino e pubblicata dal sito ufficiale del club partenopeo.

"Caro Diego, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo amore totale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e irripetibile. Le tue debolezze, le tue macchie, i tuoi errori sono pari alla tua immensa grandezza per annullarsi nel mito. Si è detto da più parti che rappresenti la sintesi tra genio e sregolatezza. Un pittore del pallone: pennellate uniche da ricordare nel "Louvre" dei massimi artisti. Come un Caravaggio inquieto a cui l'indomabilità e la sregolatezza si perdonano per la sua immensa grandezza".

De Laurentiis ha, di fatto, confermato le ultime indiscrezioni: il 'San Paolo' verrà intitolato a Maradona.