Lennon dice basta e si ritira: "Grazie a tutto il mondo del calcio"

La 35enne ala destra saluta il calcio giocato: oltre 300 presenze col Tottenham, era svincolato dopo la seconda esperienza al Burnley.

Giornata di ritiri nel pianeta calcio: oltre al 22enne Kubala è anche il turno di Aaron Lennon, 35enne ala destra famosa per la sua lunga militanza al Tottenham, con cui ha vinto una Coppa di Lega nel 2007/2008.

Il classe 1987 ha annunciato il suo addio alla scena agonistica con questo lungo post pubblicato su Twitter: scelta motivata con la necessità di passare più tempo con i propri cari dopo gli anni trascorsi a correre dietro a migliaia di palloni.

"Grazie calcio! Finalmente ho deciso che è giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Ho valutato ogni opzione e ho capito come questa fosse quella più giusta per me e la mia famiglia. E' stata una presa di posizione sofferta, il calcio fa parte della mia vita fin da quando avevo tre anni. Essere un professionista e giocare al top negli ultimi 20 anni è stato incredibile, ho amato ogni singolo secondo di questa avventura! Il calcio rappresenta tanto per me e sarà così per sempre. Ho realizzato tutto ciò nel momento in cui ho iniziato a considerare l'idea del ritiro".

Spazio per i tanti ringraziamenti alle persone che hanno accompagnato Lennon in questa lunga avventura.

"Ringrazio di cuore i miei cari, la mia famiglia e i miei amici che mi sono sempre stati vicini. Grazie al mio procuratore, Leon Angel, che c'è sempre stato fin dal primo giorno. Grazie a tutti i giocatori con cui ho giocato, è stato un assoluto piacere. Agli allenatori, ai membri degli staff che lavorano dietro le quinte e a tutti coloro che fanno parte dei club: vi ringrazio personalmente e mi auguro di rincontrarvi in futuro. Ovviamente grazie ai club e ai tifosi che ho avuto l'onore di rappresentare, compresa la nazionale inglese. Sono grato per ogni momento vissuto con voi. Adesso non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà il futuro e di passare più tempo con i miei cari. Ci sono così tante cose che intendo fare. Dal profondo del cuore dico grazie al mondo del calcio. Aaron Lennon".

Cresciuto nelle giovanili del Leeds, con cui ha esordito tra i professionisti, Lennon è passato a 18 anni al Tottenham, rimanendoci fino al gennaio 2015, momento del trasferimento all'Everton. Tre anni dopo ecco la parentesi Burnley, salutato nel 2020/2021 per volare in Turchia al Kayserispor, prima del rientro nell'estate successiva. Svincolato dalla scorsa estate, vanta 21 presenze con l'Inghilterra, accumulate tra il 2006 e il 2013.