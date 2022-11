L'ex Udinese Kubala lascia il calcio a 22 anni: si dedicherà allo studio

L'ex difensore dell'Udinese appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi a tempo pieno all'università: risolto il contratto col Banik Ostrava.

Solitamente una carriera agonistica, nel calcio, si esaurisce oltre la soglia dei trenta-trentacinque anni, con qualche eccezione rappresentata in particolare dai portieri che possono addirittura oltrepassare il limite dei quaranta: il caso di Jan Kubala, però, è completamente diverso.

Nato il 5 maggio 2000 in Repubblica Ceca, di professione terzino sinistro con possibilità di spaziare anche a centrocampo, Kubala ha preso la scelta più drastica a soli 22 anni: come comunicato dal Banik Ostrava, è stato risolto il contratto che lo legava al club ceco.

🆕 Baník se dohodl na ukončení smlouvy s Janem Kubalou.



▶️ https://t.co/TNTuplAPX5 pic.twitter.com/TiqD1iq16f — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) November 15, 2022

La motivazione è tutta da ricercare nella volontà del ragazzo di dedicarsi a tempo pieno agli studi all'università, dopo aver giocato questo primo scorcio di stagione in prestito al Vyškov in seconda divisione.

Kubala vanta un passato neanche troppo lontano in Italia: dal 2017 al 2020 ha giocato con la Primavera dell'Udinese, raccogliendo 80 presenze e segnando 4 goal. L'avventura con i friulani è ufficialmente terminata in estate dopo il prestito al Vysehrad con il trasferimento a costo zero al Banik Ostrava, penultimo capitolo di una storia terminata troppo presto.