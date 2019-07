Lemina al Manchester United? Chiusura vicina come post Pogba

Dopo aver giocato insieme alla Juventus, Lemina è vicino al trasferimento al Manchester United per 20 milioni di euro.

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Uno dei tormentoni dell'estate è sicuramente quello legato al centrocampista francese, in rotta con il ma per ora lontano da un addio. e sperano di ingaggiarlo e i Red Devils cominciano a guardarsi attorno per sicurezza. Il nuovo nome è quello di Mario Lemina.

Lemina non continuerà con il , dopo l'accordo comune di separazione con il club biancorosso. Per questo motivo l'ex giocatore francese cerca una nuova squadra in Premier e in caso di fumata bianca nei prossimi giorni secondo Marca prenderà il posto dell'amico ed ex compagno alla Juventus, Pogba.

A France Footbaal, Lemina ha assicurato:

"La mia idea è quella di continuare in Premier, però non chiudo nessuna porta. Aspiro a giocare in grandi club e spero che possano ricordare il buon rendimento che ho avuto in ".

Lemina sarebbe anche nel mirino dell' , ma l'idea principe è quella di firmare con il Manchester United dopo l'addio al Southampton:

"Mi sto allenando con gli altri giocatori che non rimarranno, non ho paura. Ho preso una decisione e la terrò fino alla fine, ho detto ai dirigenti che volevo andarmene e non è possibile tornare indietro".

Il Southampton avrebbe già autorizzato il Manchester United a trattare con Lemina per 18 milioni di euro e ritrovare così Pogba dopo gli anni alla Juventus: il gabonese ha militato in bianconero con l'attuale centrocampista dei Red Devils nel 2015/2016, prima della cessione record dello stesso.

Interno, mezz'ala e mediano, Lemina sarebbe un primo rinforzo in vista della cessione di Pogba, anche se le caratteristiche dei due non sono proprio estremamente simili. Intanto il Manchester United chiude per il 25enne: poi si risolverà la situazione attorno ad uno dei suoi big.