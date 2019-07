Leicester, Tielemans ad un passo per quasi 45 milioni di euro

Youri Tielemans è ad un passo dal Leicester, dove ha già trascorso in prestito la scorsa stagione. A breve le visite medich, secondo il 'Telegraph'.

Il è pronto a piazzare sul calciomercato l'acquisto più costoso della storia del club. Youri Tielemans, infatti, è pronto a sostenere le visite mediche e sarà acquistato dal per la cifra record di 44,5 milioni di euro.

Il giocatore l'anno scorso ha passato la stagione proprio al Leicester City, ma in prestito. A fine contratto ha fatto ritorno al Monaco, ma solo di passaggio.

Tielemans non rientra nei piani del Monaco, che è pronto a guadagnare quasi 45 milioni di euro dalla sua cessione al Leicester. Secondo quanto riportato dal 'Telegraph'.

Nella scorsa stagione, da febbraio in poi, Tielemans ha messo insieme 13 presenze e 3 goal in Premier League. Tanto è bastato per far innamorare le Foxes.