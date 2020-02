Il Leicester punta al rinnovo di Fuchs: lui sogna la NFL

Il Leicester spera di poter convincere Christian Fuchs a prolungare per almeno un anno. Lui non ha nascosto di voler diventare un kicker di NFL.

E’ stato uno degli eroi di quel che è riuscito ad entrare nella storia del calcio mondiale vincendo, per lo stupore di tutti, la Premier League nella stagione 2015-16 ed ora che ha 33 anni la sua avventura con le Foxes potrebbe essere arrivata vicino al capolinea.

Christian Fuchs vedrà scadere a giugno il contratto che al Leicester ma, come riportato da The Telegraph la volontà del club e del tecnico Brendan Rogers è quello di riuscire a convincerlo a rinnovare per almeno un altro anno.

Il terzino austriaco attualmente non è uno dei titolari della squadra, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre impressionato e comunque è ritenuto un elemento fondamentale nello spogliatoio.

Un ostacolo sulla strada dell’intesa sta nel fatto che la moglie e i tre figli di Fuchs vivono a New York e la speranza di Fuchs non è solo quella di riuscire a ricongiungersi con loro negli , ma anche quella di diventare un ‘kicker’ in NFL.

L’esterno del Leicester, già negli anni scorsi aveva svelato questa sua ambizione.