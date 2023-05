Leggero problema fisico a pochi giorni dalla finale di Europa League: El Shaarawy sostituito dopo 45’

Dopo essere stato protagonista di un ottimo primo tempo, El Shaarawy è stato lasciato negli spogliatoi: Mourinho non ha voluto rischiare.

E’ durato solo 45’ il Fiorentina-Roma di Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’ è stato schierato dal 1’ da José Mourinho al Franchi e, non solo ha aperto le marcature all’11’, ma è stato tra i migliori nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo tuttavia non è rientrato in campo e la motivazione della sua sostituzione va ritrovata in un problema fisico.

Secondo quanto riportato da ‘DAZN’ infatti, era inizialmente previsto che El Shaarawy restasse in campo per più tempo ma, dopo un tiro ha avvertito un leggero fastidio e a quel punto Mourinho ha deciso di non rischiare e di lasciarlo dunque negli spogliatoi.

Le prossime ore diranno di più sull’entità del problema, ma intanto quello che è certo è che lo Special One non sta lasciando nulla al caso a soli quattro giorni dalla finale di Europa League con il Siviglia.

El Shaarawy è uno dei giocatori più in condizione tra quelli della Roma e averlo o non averlo a Budapest farebbe una grande differenza.