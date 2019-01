Leganes-Real Madrid: diretta streaming gratis

Tornata delle gare di ritorno per gli ottavi di finale di Coppa del Re: il Real Madrid è di scena sul campo del Leganes, regolato con un secco 3-0 al 'Santiago Bernabeu' nel match d'andata giocato il 9 gennaio. A sbloccare le ostilità un rigore realizzato da Sergio Ramos, seguito dai sigilli di Vazquez e Vinicius Junior.

Risultato che dovrebbe indurre alla tranquillità i 'Blancos', anche se in stagione non sono mancati risultati deludenti che hanno fatto borbottare e non poco i tifosi, abituati a ben altro rendimento con Zinedine Zidane in panchina e Cristiano Ronaldo in campo.

LEGANES-REAL MADRID DIRETTA STREAMING

L'incontro Leganes-Real Madrid sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva da DAZN che detiene i diritti della Coppa del Re. L'evento sarà poi disponibile anche on demand subito dopo il fischio finale. Attivando il mese gratuito si potrà godere della visione della partita: dopo i primi 30 giorni, il costo mensile dell'abbonamento sarà di 9.99 euro.

LEGANES-REAL MADRID DATA E ORARIO

Leganes-Real Madrid si giocherà mercoledì 16 gennaio 2019 all'Estadio Municipal de Butarque, capace di contenere circa 11000 persone al suo interno. Fischio d'inizio fissato per le ore 21:30.