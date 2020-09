Il Leeds ritrova Milner: dalla retrocessione al ritorno in Premier

Milner ha debuttato proprio col Leeds quando aveva solo 16 anni, oggi lo ritrova da avversario al ritorno in Premier League.

Sedici anni dopo il ritorna in Premier Legue e trova subito sulla sua strada una vecchia conoscenza. A bagnare l'esordio della squadra allenata da Bielsa sarà infatti il campione in carica, squadra in cui gioca ormai da anni James Milner.

Il centrocampista è cresciuto proprio nel Leeds. E con la maglia del Leeds ha debuttato in Premier League nel 2002, quando aveva solo 16 anni, diventando pure il giocatore più giovane a segnare nel campionato inglese.

Nato non lontano da 'Ellend Road', i genitori di Milner erano abbonati del Leeds ed il piccolo James aveva iniziato come raccatapalle prima di entrare nelle giovanili del club all'età di 10 anni.

Milner ha collezionato solo 54 presenze col Leeds prima che la retrocessione ed il crollo finanziario del 2004 costringessero il club a cederlo al , da dove sarebbe iniziata la sua lunga scalata al grande calcio.

Il centrocampista del Liverpool in una recente intervista ha ammesso come la sua volontà sarebbe stata quella di restare al Leeds, squadra per cui faveva il tifo fin da bambino.

"E' stato uno shock, ma il club aveva bisogno di soldi. Non volevo andarmene. Ero arrabbiato perché amavo il Leeds, ma volevo anche aiutarli".

Milner quindi ha accolto con grande piacere il ritorno del Leeds in Premier League dopo 16 anni di assenza.

"La Premier League sarà un posto migliore anche se sarà strano giocare contro di loro. Sembra passato molto tempo da quando indossavo quella maglietta".

Il grande giorno adesso è finalmente arrivato: il Leeds torna in Premier League e per uno strano scherzo del destino il primo avversario sarà proprio Milner. Ma chissà che in futuro le rispettive strade non possano nuovamente incrociarsi.

"Ogni volta che incontro un tifoso del Leeds mi chiedono quando torno. Nessuno è mai venuto da me, adesso gioco in un grande club. Tutto quello che posso dire sul Leeds è che amo ancora il club ed i tifosi. Se dovessi lasciare Liverpool potrebbe essere un'opzione molto eccitante".

35 anni a gennaio, Milner ha vestito pure le maglie di e prima di arrivare a Liverpool nel 2015, dove ha vinto anche la e il Mondiale per Club. Ma sempre col Leeds nel cuore.