Leeds-Chelsea, erroraccio di Mendy: dribbling avventato su Aaronson che insacca

Edouard Mendy sfortunato protagonista nell'1-0 del Leeds sul Chelsea: Aaronson non perdona dopo il tentativo di dribbling del portiere.

La costruzione dal basso è una pratica molto in voga nel calcio moderno, utile per liberare gli spazi di manovra ma soltanto in assenza di errori: anche la minima incertezza può costare cara, ed Edouard Mendy ne sa qualcosa.

Il portiere del Chelsea è lo sfortunato protagonista dell'azione dell'1-0 del Leeds a 'Elland Road': destinatario di un retropassaggio, l'ex Rennes ha confidato fin troppo nelle sue abilità col pallone tra i piedi, finendo per fare la più classica delle 'frittate'.

Sulla pressione di Brenden Aaronson, Mendy ha tentato un dribbling abbastanza avventato per uscire dalla morsa dell'attaccante statunitense, abile ad intuire le intenzioni del portiere e a sottrargli la sfera per poi depositarla in fondo al sacco.

Una 'papera' che ha strappato un ghigno di rabbia al senegalese, non nuovo ad errori di questo tipo: nella scorsa edizione di Champions League consegnò incredibilmente il pallone a Karim Benzema che potè realizzare la sua personale tripletta a 'Stamford Bridge', sbagliando un appoggio all'apparenza semplice per Rüdiger.

Poco prima della fine del primo tempo di Leeds-Chelsea, Mendy ha subìto anche l'onta del raddoppio avversario targato Rodrigo Moreno: stavolta nessun scivolone, ma un colpo di testa ben direzionato dell'ex Valencia sul palo più lontano.