Ledesma inizia la carriera da allenatore: in Promozione

L'ex centrocampista della Roma guiderà l'AS Luiss, ovvero la squadra dell'università romana: succede a Rambaudi.

Conclusa la carriera da calciatore, con il Pro Piacenza come ultimo club, Cristian Daniel Ledesma è pronto a cominciare la sua era da allenatore. Nessuna grande squadra all'orizzonte però, ma una gavetta che inizia decisamente dal basso, dalla Promozione.

Ledesma allenerà infatti l'AS Luiss, la squadra della nota università romana. Prima esperienza per Ledesma dunque da allenatore, in Promozione: scelta notevole per l'ex centrocampista della , che proverà a mettersi in mostra nella sesta serie italiana.

Prima di Ledesma sulla panchina dell'AS Luiss siedeva un altro ex laziale, ovvero Rambaudi: il classe 1966 era stato alla guida della squadra romana per tre anni.

Soddisfatto il direttore del club, Paolo Del Bene:

"Siamo felici di continuare con Cristian l’ottimo lavoro iniziato con mister Roberto Rambaudi, che ringraziamo per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti".

L'AS Luiss spera di poter ottenere importanti risultati con Ledesma: