Lecce-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Lecce sfida lo Spezia nella 38ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani si gioca la promozione diretta in nella 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B, che lo vedrà opposto in casa allo di Pasquale Marino, a sua volta impegnato nella lotta per un piazzamento nei playoff. I salentini sono secondi in classifica con 63 punti, un cammino di 18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte e una sola lunghezza di vantaggio sul , 3° e in corsa anch'esso per la promozione diretta nella massima serie.

Segui live e in esclusiva Lecce-Spezia su DAZN

Le combinazioni possibili per conquistare il salto di categoria sono diverse, ma tutto è di fatto nelle mani del Lecce, visto che in caso di vittoria, a prescindere dal risultato dei rivali siciliani, si assicurerebbe 2° posto e promozione. I liguri però non arriveranno al Via del Mare per fare la parte della vittima predestinata: attualmente occupano il 6° posto a quota 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, e devono fare punti per evitare di finire fuori dai playoff, visto che il , 9°, ha 49 punti e potrebbe scavalcarlo battendo il .

L'attaccante Andrea La Mantia, autore di 16 goal in 31 presenze, è il giocatore più prolifico dei giallorossi, mentre il centravanti nigeriano David Okereke è il miglior marcatore dei Bianchi con un bottino di 10 reti in 29 partite giocate. Il Lecce ha ottenuto 2 vittorie, fra cui quella importante sul primo in classifica, e una sconfitta pesante in trasferta contro il nelle ultime 3 gare disputate, lo Spezia invece viene da 2 pareggi consecutivi e un successo casalingo sul .

QUANDO SI GIOCA LECCE-SPEZIA

Lecce-Spezia si giocherà sabato pomeriggio nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce con fischio d'inizio alle ore 15.00. Sarà il 14° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE LECCE-SPEZIA IN TV E STREAMING

Il big match dell'ultima giornata di Serie B, Lecce-Spezia, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà supportato dal commento tecnico di Stefan Schwoch.

La partita sarà visibile su diversi dispositivi: sui personal computer, sugli smartphone e sui tablet, ma anche sulle smart più moderne che supportano la app, su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4 o, in alternativa, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand e tifosi e appassionati potranno godersi il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SPEZIA

Pochi dubbi di formazione per Liverani, che manderà in campo la miglior formazione. Il principale è a centrocampo, dove si giocano una maglia dal 1' Tabanelli e Majer. Sicuri invece i rientri di Calderoni come terzino sinistro nella linea a quattro di difesa e del greco Tachtsidis in regia. Davanti Mancosu agirà sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Falco e La Mantia.

Marino potrebbe tenere a riposo il bomber Okereke, non al meglio, per averlo al top nei playoff. Al suo posto si contendono una maglia da titolare in tre: Gyasi è favorito su Pierini e Da Cruz per completare il tridente offensivo con Galabinov e Bidaoui. Sulla destra ballottaggio fra Vignali e Da Col, mentre a centrocampo agiranno i titolarissimi Mora, Ricci e Bartolomei.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Bidaoui.