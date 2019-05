Serie B: il Lecce è promosso in Serie A se...

Lecce ad un passo dal ritorno in Serie A: le possibili combinazioni a 90 minuti dalla fine del campionato.

Il di Fabio Liverani è a un passo dal ritorno in . I pugliesi, attualmente al secondo posto in Serie B, restano i favoriti per la promozione diretta rispetto al , anche dopo l'inaspettata sconfitta patita in casa del nel turno infrasettimanale.

Il Lecce ha attualmente quattro punti di vantaggio sul Palermo con una partita in più (il turno di riposo per i salentini è previsto proprio in occasione della penultima giornata). Qualunque sia il risultato dei rosanero nel prossimo turno di campionato, Liverani e i suoi hanno la certezza di potersi giocare l'accesso diretto alla Serie A senza dover dipendere da altri.

CLASSIFICA SERIE B

1. 66 (34 partite)

2. Lecce 63 (35)

3. Palermo 59 (34)

LECCE IN SERIE A SE...