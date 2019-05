DIRETTA: Lecce-Spezia e Palermo-Cittadella LIVE - probabili formazioni

- Cinque delle ultime sette sfide tra e in Serie B sono terminate in parità; un successo per parte completa il parziale.

- Il Lecce ha vinto soltanto uno dei sei precedenti casalinghi in Serie B contro lo Spezia (3N, 2P): 4-2 nel 1930. Queste due squadre tuttavia non si affrontano in Puglia da ottobre 2007, in un match terminato 2-2.

- Il Lecce ha vinto sei delle ultime otto gare di Serie B (2P): più di ogni altra squadra in questo intervallo temporale.

- Lo Spezia ha subito almeno un goal in ciascuna delle ultime sei trasferte di Serie B: 11 le reti subite in un parziale in cui ha ottenuto ben quattro sconfitte, un successo e un pareggio.

- Il ha vinto quattro dei sette precedenti in Serie B contro il (2N, 1P) e ha ottenuto un clean sheet in tutte le ultime due sfide contro i veneti.

- Il Palermo ha perso soltanto una volta in casa contro il Cittadella in Serie B (2V), proprio nell'ultima occasione: 0-3 nel novembre 2017.

- Il Palermo va in goal da 11 partite consecutive di Serie B: è la striscia aperta più lunga tra le squadre di questa Serie B.

- Il Cittadella è la squadra che ha toccato più palloni (842) ed effettuato più tiri (338) dall’interno dell’area avversaria in questa Serie B.