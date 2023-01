Il Lecce si assicura Maleh dalla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Il centrocampista marocchino lascia ufficialmente la Fiorentina: accettato il progetto del Lecce di Baroni.

Il calciomercato in entrata del Lecce si apre con l'innesto di Youssef Maleh, prelevato dalla Fiorentina dopo una prima parte di stagione per nulla memorabile in riva all'Arno.

La società salentina ha dato l'annuncio del nuovo rinforzo a disposizione di mister Marco Baroni: operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto, che diventerà automatico in caso di salvezza dei giallorossi.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall'ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32".

Maleh ha accettato la corte del Lecce, dove avrà presumibilmente un ruolo più centrale dopo aver collezionato dodici presenze in stagione con la Fiorentina, molte delle quali da subentrato e non da membro dell'undici titolare.

Il palcoscenico salentino sarà un'ottima vetrina per quanto concerne il Marocco, nazionale scelta da Maleh dopo aver vestito la maglia dell'Italia Under 21: con l'obiettivo di debuttare al più presto agli ordini del c.t. Regragui, uno dei maggiori artefici dell'exploit dei 'Leoni dell'Atlante' agli ultimi Mondiali.