Niente Lecce per Maksimovic: ha scelto la Stella Rossa per motivi personali

Il difensore serbo ha comunicato a Corvino la volontà di tornare in patria per giocare con la Stella Rossa: motivi personali alla base della scelta.

Sfuma il colpo Maksimovic per il Lecce, che già stava pregustando l'idea di accogliere l'esperto difensore alla corte di mister Baroni: di proprietà del Genoa, sembra essere diretto verso un ritorno in Serbia.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', per l'ex Napoli si profila l'ipotesi di un ritorno alla Stella Rossa, club in cui ha già militato tra il 2012 e il 2013: il tutto nonostante la corte serrata di Pantaleo Corvino, che alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il direttore dell'area tecnica dei salentini, infatti, ha ricevuto una spiegazione in merito proprio da Maksimovic, deciso a tornare in patria per motivi personali: il riferimento è alla sua famiglia e in particolare alla moglie, alla quale vorrebbe stare più vicino.

Corvino ha preso atto di questa scelta, per nulla motivabile con una questione economica o progettuale. Maksimovic ha infine ringraziato per l'interesse mostrato nei suoi confronti e fatto i migliori auguri per il nuovo campionato, che vedrà i giallorossi protagonisti in Serie A dopo la promozione.

In ogni caso, dunque, il classe 1991 non proseguirà la carriera in Serie B: per lui si avvicina sempre di più l'addio a titolo definitivo all'Italia, abbracciata per la prima volta nove anni fa con l'approdo al Torino.