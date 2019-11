Lecce, Liverani fa chiarezza sul rigorista: "E' Mancosu, da tre anni"

Quello del con i calci di rigore, è diventato nelle ultime settimane un rapporto tormentato. Degli ultimi tre penalty avuti a disposizione, i salentini hanno trasformato con Mancosu quello contro la , ma fallito con Babacar quelli contro e .

Fabio Liverani, parlando in conferenza stampa, ha commentato la decisione di Babacar di chiedere in due occasioni la possibilità di calciare dagli undici metri al proprio compagno designato.

“Delle volte creiamo dei casi. Anche io chiedo a mia madre di poter allenare il , tutti possono chiedere. A me non piace né ripetere né creare casi che non esistono. Ci sono tutte le cose scritte, nulla di anormale. Ci sono giocatori adibiti a battere i calci di rigore, poi se danno la palla in mano ad un compagno sono loro a prendere una decisione. Non è un caso, non c’è un colpevole, io non voglio trovare capri espiatori, si vince e si perde insieme”.