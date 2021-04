Lecce-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Cittadella si affrontano nella 35ª giornata di Serie B: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

LECCE-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lecce-Cittadella

• Data: martedì 20 aprile 2021

• Orario: 19:00

• Canale TV:

• Streaming: DAZN

Serie B giunta alla 35ª giornata. Il Lecce di Eugenio Corini, in piena lotta per centrare la promozione diretta in A, nel turno infrasettimanale affronta un Cittadella a caccia di un posto nei playoff previsti a maggio.

I pugliesi hanno riconfermato la seconda piazza provvisoria del torneo sbancando per 1-2 il "Romeo Menti" di Vicenza. Vittoria dal peso specifico enorme che consente ai giallorossi di mantenere un punto di vantaggio sulla Salernitana terza.

Al "Via del Mare" arriva un Cittadella capace di impattare 1-1 in inferiorità numerica sul campo del Frosinone. La formazione guidata da Roberto Venturato, sesta a 50 punti, sogna il colpo esterno per blindare la zona Playoff.

Nel match d'andata al "Tombolato" si concluse con un pirotecnico 2-2 griffato dalle rete Ogunseye, prontamente rimontata dalla doppietta di Coda. Nella ripresa il punto del definitivo 2-2 timbrato Tavernelli.

Tutto su Lecce-Cittadella: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LECCE-CITTADELLA

Lecce-Cittadella si gioca martedì 20 aprile 2021 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce: calcio d'inizio previsto alle ore 19:00.

La partita di Serie B tra Lecce e Cittadella non godrà di copertura tv: il match verrà infatti trasmesso in streaming su DAZN, detentrice dei diritti in esclusiva del campionato cadetto. Per gli abbonati Sky, la possibilità di seguire la partita in tv utilizzando l'app presente sul decoder Sky Q.

Come detto, Lecce-Cittadella andrà in onda in diretta streaming su DAZN: occorrerà accedere al sito, sottoscrivere un abbonamento e godersi la partita sul portale oppure scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, sarà possibile collegare il computer alla televisione con un cavo ad alta definizione, utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o ancora mediante una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5.

Corini non cambia pelle per il rush finale: Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo a disegnare la linea a quattro a protezione di Gabriel. Centrocampo a tre con Hjulmand perno centrale, Majer mezzala di destra e Bjorkengren sul centro-sinistra. Alle spalle del duo Coda-Pettinari agirà Henderson.

Risposta "a specchio" per Venturato che affida il peso dell'attacco al duo scuola Milan Beretta-Tsadjout. Vita tra le linee con Proia, Pavan e Branca ad imbastire la mediana. In difesa mancherà lo squalificato Donnarumma, probabilmente rimpiazzato da Benedetti. Sul versante opposto ci sarà Ghiringhelli, mentre Perticone e Camigliano sono chiamati ad erigere il muro difensivo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Coda, Pettinari.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; Vita; Beretta, Tsadjout.