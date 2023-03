Novità Lecce: Baschirotto centravanti per un giorno

Il difensore del Lecce, iconico per le sue esultanze in cui mostra i muscoli, è stato schierato in attacco durante l'amichevole contro la Primavera.

Non c'è ormai ombra di dubbio: Federico Baschirotto è uno dei nuovi idoli dello stadio Via del Mare di Lecce.

La fisicità prorompente, la prestazioni convincenti, la dimestichezza con il goal e le sue esultanze iconiche, oltre che una spiccata simpatia fuori dal campo, hanno reso il difensore giallorosso uno dei personaggi dell'anno anche oltre il calcio giocato.

A convincere il suo allenatore, Marco Baroni, è anche la sua versatilità in campo. E ancora una volta ha dato dimostrazione di poter sorprendere tutti.

Nel corso dell'amichevole in famiglia giocata contro la Primavera, Baschirotto è stato schierato addirittura come attaccante. Un ruolo insolito per lui che gioca in difesa.

Tuttavia il classe 1996 non ha sfigurato e, pur non trovando il goal, pare aver dimostrato di poter dire la sua anche in una zona di campo che di solito non gli compete.

L'istinto del goleador lo ha, chissà che Baroni non decida di puntarci per il resto della stagione per vederlo ancora gonfiare i muscoli dopo una rete.