Il Lecce annuncia la cessione di Vera: passa a titolo definitivo all’America de Cali

Si conclude la non brillantissima avventura italiana dell’esterno colombiano: ha indossato anche la maglia del Cosenza in Serie B.

Si chiude dopo tre anni, scanditi da appena dodici presenze complessive, l’avventura di Brayan Vera al Lecce.

L’esterno colombiano, che era stato acquistato dal club salentino nell’estate del 2019 dopo aver ben impressionato nel corso dei Mondiali U20, si trasferisce a titolo definitivo all’América de Cali, compagine con della quale ha già vestito la maglia nel corso degli ultimi mesi nell’ambito di un prestito.

A confermare la chiusura dell’operazione è stato lo stesso Lecce attraverso una nota ufficiale.

“L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera alla CD América de Cali”.

Poco utilizzato da Fabio Liverani nella sua prima stagione in Serie A (otto presenze in campionato delle quali solo una da titolare), Vera nell’annata successiva ha militato in prestito al Cosenza in Serie B.

Tornato al Lecce, non è riuscito a rilanciarsi con Baroni in panchina ed ha quindi deciso e nel marzo del 2022, dopo tre presenze tra torneo cadetto e Coppa Italia, di ripartire dal campionato colombiano.