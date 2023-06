Milan-Leao, è il giorno del rinnovo: oggi l'annuncio, ora sogna la '10'

Atteso oggi il comunicato del rinnovo del portoghese fino al 2028: tutti i dettagli dell'intesa. Per Leao ora c'è la suggestione '10' sulle spalle.

Negoziati lunghissimi. Una trattativa che sembrava infinita e intricata. Quella multa da pagare allo Sporting Lisbona da 19 milioni di euro a rendere l’impresa quasi titanica.

Eppure il Milan è riuscito a cambiare il destino e incastrare i pezzi del puzzle fino al lieto fine. Rafael Leao sarà ancora un giocatore rossonero grazie all’accordo raggiunto tra la dirigenza rossonera e il suo entourage.

Nella giornata di oggi il ‘Diavolo’ comunicherà ufficialmente il rinnovo del portoghese fino al 2028, già siglato e depositato 20 giorni fa con l’annuncio slittato a oggi per impegni prioritari, ovvero il doppio Euroderby in semifinale di Champions League contro l’Inter.

Una trattativa più unica che rara che ha coinvolto tre nazioni (e non due), due agenti (e non uno), più di un tribunale internazionale, proprio a causa della questione legata al causa con lo Sporting.

Una contrattazione in cui tutte le parti sono giunte ad un accordo e che come dicevamo ha visto tanti protagonisti: Lorenzo Cantamessa (figlio dell'avvocato Leandro) per il Milan, Antonio Leo per Leao, Patricia Moyersoen per il Lilla, Marco Correia de Oliveira per lo Sporting Lisbona.

Un comunicato, un video, le foto già scattate e un messaggio da lanciare al mondo intero. Oggi il Milan annuncerà ufficialmente il prolungamento del contratto di Leao ma soprattutto ribadirà a chiare lettere che il futuro della stella portoghese sarà ancora a tinte rossonere, all’ombra della Madonnina.

Ma non è tutto. In caso di addio di Brahim Diaz, che potrebbe tornare al Real Madrid al termine del prestito, il Milan è pronto ad affidare a Leao la maglia dei più grandi la numero 10, quella di Rivera, di Gullit, di Savicevic, di Boban, di Rui Costa, di Seedorf.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport Rafa pensa alla 7 - oggi sulle spalle di Adli - ma l’ipotesi più suggestiva e stuzzicante è quella di ereditare proprio la ‘dieci’ a partire da luglio. Il portoghese sa di appartenere alla categoria grazie al suo talento cristallino: dipenderà tutto dal compagno spagnolo e dal suo futuro.

Un ulteriore segnale di continuità per il presente e per il futuro da parte del Milan, che sa di aver tracciato la strada e non teme assalti di grandi club di Premier League e Liga grazie al nuovo contratto che legherà Leao ai rossoneri per cinque anni.

SCADENZA, CLAUSOLA, INGAGGIO: IL CONTRATTO DI LEAO

Il nuovo accordo tra Rafael Leao e il Milan prevede un ingaggio con base fissa di 5 milioni e una serie di bonus particolari, progressivi, che scatteranno non a fine stagione ma più volte durante l’anno.

In pratica la retribuzione aumenterà passo dopo passo, con variazioni da stagione a stagione: nel 2023/2024 arriverà a guadagnare più di 7 milioni, mentre negli anni successivi potrebbe stabilizzarsi sui 6,5, al netto dei classici bonus da risultato.

La scadenza, come atteso, è la più lunga possibile, ovvero il 30 giugno 2028.

La clausola da 175 milioni sarà presente ma esercitabile soltanto in una finestra estiva, a luglio, così da permettere al Milan di controllare il destino del portoghese.