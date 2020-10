Leao si è preso il Milan: con la Roma notte da MVP

Il Milan si gode progressi e 'magic moment' di Rafael Leao: i due assist con la Roma lo rendono MVP della quinta giornata di Serie A.

Dopo una prima stagione di adattamento in , Rafael Leão è partito con il piglio giusto in quella attuale, rivelandosi protagonista di un avvio di campionato di altissimo livello. Il talentino classe ’99 ha già preso parte attiva a cinque goal in questa , solo due in meno rispetto a quelli cui ha partecipato nell’intero scorso campionato.

Dopo la doppietta nella gara casalinga contro lo , il portoghese ha indossato i panni del rifinitore nelle successive due gare giocate, confezionando tre assist al bacio, di cui due quasi in fotocopia per Ibrahimovic.

È la stagione delle prime volte per l’attaccante lusitano: prima marcatura multipla, prima partita (contro la ) con due assist all’attivo in Serie A, alla quale fa seguito il primo titolo di MVP di giornata in questo campionato, dopo essere arrivato a ridosso del vincitore (il compagno di squadra svedese) nel turno precedente.

I due assist di ieri sono stati impreziositi da due dribbling brucianti: nelle sue due chiare occasioni di uno contro uno offensivo, in entrambe salta l’avversario, raggiungendo un’efficienza del 98% (record stagionale).

Sontuoso nell’addomesticare il pallone, Leão è uno dei quattro giocatori che hanno ottenuto il 96% di Indice di Efficienza Tecnica, al pari di Ibrahimovic, Luis Alberto e Castrovilli. Tra questi, il portoghese è l’unico ad aver fatto registrare un valore da Top Europeo anche nell’Indice di Efficienza Fisica (97%): praticamente gli stessi valori sviluppati nel derby, mostrando così quella costanza di prestazione ricercata da Pioli e imprescindibile nel pedigree di un Top Player.

Per consacrarsi definitivamente, però, dovrà lavorare ancora dal punto di vista tattico (K-Movement 92%), essendo già cresciuto tanto nel gioco di squadra (K-Solution 95%, K-Pass 95%). Ma un giovane che anche contro i giallorossi ha palesato un livello di aggressività offensiva del 97%, lascia trasparire la voglia di migliorare ancora e diventare un punto fermo di questo e anche del Milan del futuro.