Leao come Messi e Neymar: goal e assist, viaggia a velocità super

Il portoghese è il giocatore più decisivo della Serie A con quattro goal e quattro assist: il milanista eguaglia le stelle del PSG Messi e Neymar.

Una saetta. A tratti imprendibile. Semina il panico nella difesa avversario, senza lasciare scampo agli avversari, che provano invano a neutralizzarlo. Se da una parte la forza di questo Milan targato Stefano Pioli è il gruppo, l'individualità che spicca e che trascina i compagni è quella di Rafael Leao.

Il portoghese classe 1999 è salito in cattedra al Castellani di Empoli, spingendo il 'Diavolo' verso un successo importante per 3-1 arrivato al fotofinish. Una vittoria che galvanizza ancor di più rossoneri proprio per com'è arrivata, ovvero con una reazione nel recupero dopo il goal dell'1-1 di Bajrami

Rafa è decisivo quando c'è ma nota anche quando non c'è, come in occasione della sconfitta casalinga contro il Napoli, saltata per squalifica e che ha visto il Milan capitolare sotto i colpi di Politano e Simeone. Uno scontro ad altissima quota in cui sono mancati il brio e la fantasia di Leao.

Quando la gara si complica, l'ex Sporting e Lille accende la luce e guida i suoi, proprio come ha fatto ieri sera ad Empoli. In una gara che sembrava indirizzata verso un pareggio a reti bianche, il portoghese ha preso in mano la squadra e con una giocata superlativa ha confezionato l'assist per l'1-0 di Rebic: accelerazione improvvisa tra le maglie dei toscani e assist per Rebic, che da pochi passi doveva solo spingere la palla oltre la linea di porta.

Ieri sera Leao non si fa mancare proprio nulla: pima l'accelerazione e l’invito sottoporta per Rebic, poi il lancio - dopo il pareggio dell'Empoli - sulla testa di Krunic con la sponda per Ballo-Touré e infine con quel contropiede in cui ha chiuso definitivamente i conti e nel contempo ha dimostrato freschezza oltre il 90', nonostante una partita dispendiosa.

In una serata in cui il Milan doveva fare a meno di alcuni dei punti cardine della formazione titolare - su tutti Maignan e Theo Hernandez - Leao è bravo a caricarsi sulle spalle la squadra e condurla alla vittoria con alcune delle giocate presenti nel suo repertorio.

Getty

Nel segno del quattro. I goal, gli assist e come i giocatori capaci di fare altrettanto, considerati i cinque campionati europei più importanti. Rafael Leao viaggia a una media stratosferica, la stessa di Lionel Messi e Neymar Jr, stelle della galassia Psg, e Dango Ouattara, attaccante del Lorient. I magnifici quattro delle top 5.

Un dato che tiene conto solo del campionato e ce non fa riferimento alle altre competizioni, in cui il 23enne ha già totalizzato 3 assist in due partite di Champions League e uno con il Portogallo contro la Repubblica Ceca il 24 settembre, pochi giorni fa.

Il rinnovo del contratto continua ad essere in bilico, ma Leao non ci pensa, almeno in campo. Il portoghese continua a dimostrare di saper giocare con la leggerezza e la libertà che gli permettono di rischiare la giocata senza la paura di sbagliare. E molto spesso non lo fa.

Il giocatore finora più decisivo di questa Serie A continua a confezionare assist per i compagni. Li ha promessi due giorni fa a Giroud, nel giorno del compleanno del francese, attraverso un storia Instagram. Lo ha fatto ieri sera contro l'Empoli con una palla che Rebic ha dovuto solo spingere in porta.

Leao si è trasformato in fattore in Italia ed è tra i più decisivi anche in Europa. 4x4 in Serie A, undici volte lo zampino tra goal e assist in 9 partite se consideriamo anche la Champions League. Le statistiche parlano chiaro, le giocate in campo non mentono. Leao continua ad accendere la fantasia dei tifosi del Milan con numeri da fuoriclasse, proprio come Messi e Neymar.