Le nuove maglie della Danimarca, una protesta contro il Qatar: "Non vogliamo essere visibili"

Hummel ha svelato le divise che la Danimarca indosserà ai Mondiali: sono semplici e quasi prive di dettagli. La terza è nera, "il colore del lutto".

A meno di due mesi dall'inizio della fase finale dei Mondiali, la Danimarca e Hummel, il suo sponsor tecnico, lanciano un messaggio di protesta. Il destinatario è Il Qatar, la Nazione che ospiterà la competizione. Il mezzo, invece, sono le nuove maglie di Eriksen e compagni, presentate nella giornata odierna.

Sono divise apparentemente normali. Anzi, forse anche troppo. Ed è proprio questo il messaggio che vuole lanciare Hummel nei confronti della violazione dei diritti dei lavoratori in Qatar, tema scottante e delicatissimo salito agli onori delle cronache anche negli ultimi anni, durante l'organizzazione della manifestazione.

"Con le nuove maglie della Nazionale danese vogliamo lanciare un doppio messaggio - scrive Hummel sui propri profili social - Non sono solo ispirate a Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della Danimarca, ma anche una protesta contro il Qatar e il suo rapporto sui diritti umani.

Ecco perché abbiamo attenuato i dettagli delle nuove maglie della Danimarca per i Mondiali, incluso il nostro logo e gli iconici simboli. Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo fino in fondo la Nazionale danese, ma ciò non significa sostenere il Qatar come nazione ospitante.

Crediamo che lo sport debba unire le persone. E quando non lo fa, vogliamo dire la nostra".

In particolare, come si può notare dalle immagini pubblicate da Hummel, la prima maglia è completamente rossa, il colore della Nazionale danese. Ma ha un design semplice, senza lasciar volare troppo la fantasia. La seconda, divisa nella quale i (pochi) dettagli quasi non si notano, è invece interamente bianca.

La terza maglia, infine, è tutta nera. "Il colore del lutto", lo ha definito Hummel in un altro post Instagram: riferimento esplicito ai tanti lavoratori del Qatar morti durante la costruzione degli stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali. Competizione a cui parteciperà anche la Danimarca. Ma non prima di aver dato un segnale forte al paese ospitante e al resto del mondo.