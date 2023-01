Le Graet-Mbappé, scontro su Zidane: "Non gli risponderei al telefono", "Merita rispetto"

Sale di nuovo la tensione tra i vertici della Federcalcio francese e Kylian Mbappé. Stavolta il tema della contesa è Zinedine Zidane, da mesi accostato alla panchina della Nazionale prima della conferma ufficiale di Didier Deschamps che ha rinnovato il contratto come CT fino al 2026.

Voci quelle su Zidane che hanno evidentemente infastidito il presidente della FFF, Noel Le Graet, come dimostra la piccata risposta rilasciata a 'RMC Sport' sull'ex allenatore del Real Madrid.

"Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps".