Le amichevoli della Juventus durante i Mondiali: sfiderà Arsenal e Barcellona

I bianconeri resteranno a Torino in vista della ripresa e programmano alcune prestigiose amichevoli, Arsenal e Barcellona probabili avversarie.

Il campionato si ferma per i Mondiali e tutte le squadre di Serie A programmano il tipo di lavoro da svolgere durante la lunga pausa invernale. Una pausa inedita e dalle conseguenze difficilmente prevedibili.

Così mentre alcuni club, come Napoli e Milan, voleranno dall'altra parte del mondo per un richiamo di preparazione c'è chi ha deciso di restare a lavorare in Italia. Questo ad esempio è il caso della Juventus.

I bianconeri stavolta non effettueranno tournée in giro per il mondo come era accaduto in estate ma continueranno a lavorare alla Continassa, ovviamente privi degli undici giocatori volati in Qatar con le rispettive nazionali.

Non solo, durante questo periodo secondo quanto riporta 'La Stampa', la Juventus starebbe programmando tre amichevoli di grande prestigio e avrebbe già individuato un paio di possibili avversarie: il 17 dicembre, a Londra, i bianconeri dovrebbero affrontare l'Arsenal capolista in Premier League mentre il 22 dicembre a Torino dovrebbe arrivare il Barcellona.

Due sfide di grande prestigio e sicuramente test probanti in vista della ripresa anche se tutte le squadre come detto saranno prive dei loro nazionali.

Resta da individuare l'avversario della terza amichevole che la Juventus vuole comunque giocare in casa per non allontanarsi troppo da Torino.