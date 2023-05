Lazio a caccia di un vice-Immobile: Gimenez e Retegui in corsa

Continuano i sondaggi della Lazio per un nuovo attaccante: tra i profili preferiti c'è anche quello di Pinamonti del Sassuolo.

Ad ogni sessione di mercato, in casa Lazio si ripresenta puntuale il problema di trovare un valido vice-Immobile, un attaccante in grado di non far rimpiangere troppo il capitano nei fisiologici momenti di riposo che in una stagione lunga e logorante sono la normalità.

Nella prima parte del 2022 toccò a Jovane Cabral ricoprire questo ruolo mentre, nella stagione attuale, al centro del tridente offensivo si sono alternati con discreti risultati Felipe Anderson, Pedro e Cancellieri, non proprio dei bomber di razza.

Il calciomercato estivo servirà dunque per colmare questa lacuna: occhio a Mateo Retegui, esploso con la maglia del Tigre (che dovrà riscattarlo dal Boca Juniors) e soprattutto con la nostra Nazionale, con cui ha realizzato due reti nelle prime due uscite. A sfavore della Lazio gioca la folta concorrenza, con in testa l'Inter che ha posato lo sguardo da tempo sull'italo-argentino.

Un'altra pista concreta è quella che porta a Santiago Gimenez, autore di 23 goal stagionali con la maglia del Feyenoord con cui si è da poco laureato campione d'Olanda: secondo 'La Gazzetta dello Sport', il fattore Champions League potrebbe rivelarsi decisivo nell'opera di convincimento del messicano, valutato sui 20 milioni.

Attenzione anche ad Andrea Pinamonti, assistito dalla scuderia del compianto Mino Raiola come i biancocelesti Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini.

Il 'Corriere dello Sport', invece, punta le luci dei riflettori su Lois Openda, punta di diamante del Lens nel mirino anche del Milan: il prezzo dovrebbe superare di gran lunga i 20 milioni, viste le più pretendenti che rischiano di scatenare una vera e propria asta.

Per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, la Lazio si appresta a salutare Igli Tare: si va verso la promozione di Angelo Fabiani, uomo di fiducia di Lotito alla Salernitana.