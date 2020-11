Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Correa con Immobile in attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese: Simone Inzaghi si affida a Immobile e Correa e lancia Cataldi e Parolo dal 1'.

Le formazioni di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri.

E’ tutto pronto allo stadio Olimpico di , dove Lazio e Udinese si sfideranno nel match che aprirà il programma domenicale della .

Simone Inzaghi disegna la compagine capitolina con un 3–5-2 nel quale sono Patric, Acerbi e Radu a completare il terzetto difensivo davanti a Strakosha.

In mediana ci saranno Parolo e Cataldi con Luis Alberto, mentre Lazzari e Fares saranno chiamati a presidiare gli esterni. In attacco spazio alla coppia Immobile-Correa.

Stesso modulo anche per Gotti, che in difesa schiera Becao, Nuytinck e Samir davanti a Musso.

A centrocampo Stryger Larsen e Zeegelaar si sistemano sugli esterni, mentre in mediana ci saranno Arslan e Pereyra al fianco di De Paul. Novità importanti in attacco, dove sono Pussetto e Forestieri a partire in tandem dal 1’.