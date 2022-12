Lazio sconfitta in amichevole: l’Almeria passa 2-0

La squadra di Sarri non brilla e subisce un goal per tempo dagli spagnoli. Altri minuti per Immobile, in campo anche Milinkovic-Savic.

L’ultima amichevole prenatalizia della Lazio si chiude con una sconfitta. Sono i padroni di casa dell’Almeria ad avere la meglio sia sul piano del risultato che del gioco. 2-0 il finale a tabellone al Power Horse Stadium per effetto di un goal per tempo. Il primo intorno alla mezzora per effetto di un’autorete di Patric, sfortunato nel deviare un colpo di tacco diEl Bilal su cross dalla destra di Pozo. Non è il primo campanello d’allarme per Provedel, che già poco prima poco prima aveva dovuto ringraziare proprio Patric autore di un salvataggio provvidenziale. Poca Lazio in fase offensiva, complice anche la differenza di preparazione fisica tra le due squadre, essendo gli iberici più vicini alla ripresa.



A inizio ripresa, dopo 35 secondi, è Ramazani a raddoppiare: parte aperto a sinistra, va via a Lazzari e calcia col destro centrale su cui Provedel si fa sorprendere. Il resto del secondo tempo è soltanto una girandola di cambi: Sarri ritrova Milinkovic-Savic e gli dà 45 minuti. IL TABELLINO ALMERIA-LAZIO 2-0 MARCATORI: 34’ aut. Patric (L), 46’ Ramazani ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo (80’ Kaiky), Chumi (80’ Mendes), Babic, Akieme (80’ Centrelles); Robertone (69’ Puigmal), de la Hoz (69’ Samuel Costa), Melero (64’ Dyego Sousa); Lazaro (64’ Portillo), El Bilal (69’ Eguaras), Ramazani (64’ Leo Baptistao). LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75’ Radu), Patric (80’ Gila), Romagnoli, Marusic; Vecino (46’ Milinkovic-Savic), Cataldi (64’ Marcos Antonio), Luis Alberto (64’ Basic); Pedro, Immobile (75’ Cancellieri), Felipe Anderson (70’ Romero). Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

