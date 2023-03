Lazio-Roma ad alta tensione: lite tra Mourinho e Lotito nel dopo gara

E’ stato un Derby infuocato, quello che ha visto protagoniste Lazio e Roma: nel post gara anche un’accesa discussione tra Mourinho e Lotito.

E’ stato un Derby ad altissima tensione, quello che ha visto protagoniste Lazio e Roma nel ventisettesimo turno di Serie A.

Una tensione che si è avvertito nel corso della gara, dopo il triplice fischio finale (con tanto di rissa ed espulsioni comminate a Marusic e Cristante) ed anche lontano dalle telecamere.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, tra gli episodi che si sono registrati nel dopo gara, ce ne è anche uno che ha visto protagonisti José Mourinho e Claudio Lotito.

A fine partita, autorizzato dalla procura federale, il tecnico della Roma, che non si è seduto in panchina a causa di una squalifica, è entrato negli spogliatoi per parlare alla sua squadra. Nell’uscire si è aggiunto ad una accesa discussione che stava vedendo protagonisti Mancini, Luis Alberto, Romagnoli ed anche il presidente della Lazio in veste di paciere.

A questo punto Mourinho si è rivolto a Lotito dicendo “Che ti guardi”, il quale ha subito risposto “Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare”.

Alla discussione si è poi unito anche Thiago Pinto, che ha difeso Mourinho, prima che la situazione tornasse alla normalità. La Procura Federale è stata informata dell’accaduto e resta adesso da capire se la vicenda avrà strascichi o meno.