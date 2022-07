Lazio-Primorje 4-0: segna anche Milinkovic-Savic, tutto facile per i biancocelesti

Grazie a una rete del serbo, di Pedro, di Cataldi e di Cancellieri, la Lazio si diverte e vince: nulla da fare per gli sloveni del Primorje.

Tutto facile per la Lazio, che ad Auronzo di Cadore si impone facilmente sugli sloveni del Primorje. Gli uomini di Maurizio Sarri chiudono la pratica già nel primo tempo, andando in doppio vantaggio in pochi minuti, prima di ampliare il punteggio nella ripresa. Finale: 4-0 a favore dei biancocelesti.

Dal 17' al 21', in sostanza, la contesa è già chiusa. Il Primorje è poca cosa per un avversario nettamente superiore come la Lazio, che non a caso va a segno per due volte: prima è Milinkovic-Savic a trovare il vantaggio, quindi è Pedro a raddoppiare al termine di una bella azione personale.

Dopo un palo colpito nei minuti finali del primo tempo dal nuovo acquisto Marcos Antonio, la Lazio trova il tris all'inizio della ripresa: merito di un bel sinistro da fuori di Cataldi, uno degli innumerevoli neo entrati, che porta a tre le reti di vantaggio dei biancocelesti. Il poker, dopo una serie di occasioni non sfruttate in particolare da Romero, è opera dell'altro neo acquisto Cancellieri a tre minuti dal termine.

La Lazio tornerà ora in campo mercoledì 27 luglio: a sfidare Immobile e compagni sarà il Genoa, appena retrocesso dalla Serie A alla Serie B. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 17.00.

IL TABELLINO

LAZIO-PRIMORJE 4-0

MARCATORI: 17' Milinkovic-Savic, 21' Pedro, 50' Cataldi, 87' Cancellieri

LAZIO (4-3-3): Maximiano (60' Adamonis); Lazzari (46' Hysaj), Patric (46' Gila), Romagnoli (46' Casale), Marusic (46' Radu); Milinkovic-Savic (46' Bertini), Marcos Antonio (46' Cataldi), Luis Alberto (46' Basic); Pedro (46' Romero), Immobile (46' Cancellieri), Felipe Anderson (46' Zaccagni).

PRIMORJE (4-2-3-1): Rener; Badzim, Dedic, Paljk, Dobnikar; Zavnik, Candic; Dzuzdanovic, Demirovic, Gulic; Sagitov.

Arbitro: Marco Zini