La Lazio si prepara a piazzare il primo colpo: è fatta per Marcos Antonio

La Lazio si assicura un innesto importante per il suo centrocampo: tutto fatto con lo Shakhtar, si attende solo l’ufficialità.

La Lazio è vicina a piazzare il primo importante colpo della sua sessione di calciomercato estiva. Il club biancoceleste infatti è pronto ad accogliere il centrocampista brasiliano Marcos Antonio.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la trattativa con lo Shakhtar può ormai essere considerata conclusa, tanto che nelle scorse ore c’è già stato lo scambio di documenti tra le parti.

Si attende dunque l’ufficialità che decreti il buon esito dell’operazione (si parla di un possibile esborso da 8 milioni di euro più 2 di bonus), che come di consueto verrà data al superamento delle visite mediche di rito. Marcos Antonio potrebbe arrivare in Italia entro dieci giorni per apporre la firma sul contratto che sancirà l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Classe 2000, è un centrocampista offensivo che può essere anche utilizzato da mezzala nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Approdato allo Shakhtar nell’estate del 2019, si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella squadra allenata nella scorsa stagione da Roberto De Zerbi.