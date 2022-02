Lazio-Porto 2-2: pari amaro, biancocelesti fuori dall'Europa League

Chiamatelo 'l'ammazza italiane'. Dopo il goal alla Juve nel doppio confronto degli ottavi di Champions League della passata stagione, Mehdi Taremi trascina il Porto e stende la Lazio con una prestazione superlativa davanti a un Olimpico che soffre fino al 97' accanto ai propri beniamini ma deve registrare un'amara eliminazione in Europa League.

Il pari maturato al termine di una gara ricca di colpi di scena, non basta alla formazione di Sarri per ribaltare l'1-2 di una settimana fa di Oporto e volare agli ottavi di finale di Europa League.

A esultare è il Porto del grande ex Sergio Conceicao, che proprio come all'andata va sotto ma ha la forza di reagire e ribaltare il risultato, portando a casa il passaggio del turno, seppur con qualche brivido finale causato dal goal di Cataldi in pieno recupero.

Missione fallita per la Lazio, che dopo l'ottima prova di sette giorni fa conferma i passi in avanti ma deve arrendersi davanti al cospetto di una formazione come quella lusitana di assoluto livello in campo nazionale e internazionale.

Sarri e Conceicao cambiano diverse pedine rispetto alla gara di una settimana fa all'Estadio do Dragao. Il tecnico della Lazio deve rinunciare allo squalificato Zaccagni, in goal all'andata, ma ritrova capitan Ciro Immobile. A sorpresa gioca anche Pedro, fuori a gara in corso per infortunio a Udine.

Conceicao, applaudito dal pubblico dell'Olimpico, cambia modulo e disegna il suo Porto con un 4-4-2: c'è Taremi dall'inizio in coppia con Toni Martinez, mattatore sette giorni fa con una doppietta. In difesa Bruno Costa rileva Joao Mario, mentre Vitinha riprende il suo posto in regia.

Proprio come a Oporto è la Lazio a partire meglio e imporre il suo gioco. La squadra di Sarri inizia col piglio giusto e trova un Felipe Anderson ispirato sull'out di destra.

La manovra della formazione biancoceleste mette in difficoltà il Porto, che sistematicamente non riesce a bloccare le fonti di gioco degli uomini di Sarri. A complicare i piani di Conceicao qualche pallone sanguinoso perso in uscita dai suoi.

Al 16' è Vitinha a perde la palla in mezzo al campo. La Lazio prova ad approfittarne con Immobile, che scappa e conclude con diagonale mancino. La sua conclusione termina di poco larga. Il capitano biancoceleste va in goal pochi secondi più tardi, ma l'arbitro tedesco Aytekin annulla per fuorigioco.

Il preludio del goal in arrivo. Al terzo tentativo, Ciro Immobile non sbaglia: palla persa in uscita da Pepe, con Milinkovic che intercetta e lancia involontariamente il numero 17, che si lancia verso Diogo Costa e lo batte con un destro sul primo palo.

La Lazio prova a sfrutta gli ampi spazi concessi dal Porto grazie alla velocità di Felipe Anderson e il palleggio dei suoi centrocampisti. Proprio il brasiliano scatta sul filo del fuorigioco e, dopo aver ricevuto il filtrante di Luis Alberto, serve Immobile, che evita Diogo Costa e appoggia in rete. Su segnalazione del guardalinee e check del VAR, il direttore di gara annulla per posizione irregolare del numero 17.

La Lazio spreca, il Porto capitalizza. Al 30' Taremi si incunea nell'area di rigore biancoceleste. L'attaccante dei lusitani si allunga il pallone e cade a terra dopo un contatto con Milinkovic-Savic. Il direttore di gara prima ammonisce l'iraniano per simulazione, poi cambia idea dopo l'On Field Review e assegna il rigore alla squadra di Conceicao. Sul dischetto si presenta proprio Taremi, che incrocia e beffa Strakosha.

Un brutto colpo per i biancocelesti, che tentano la reazione e tornano all'assalto dell'area avversaria, senza però riuscire nell'ultimo spaccato di primo tempo a creare problemi alla difesa lusitana.

In avvio di ripresa, l'Olimpico trattiene il fiato. La Lazio rischia di capitolare per la seconda volta: percussione sull'out di destra di Toni Martinez, che serve Pepé sul secondo palo. Marusic arriva in ritardo, con l'avversario che colpisce ma manda la palla di un soffio a lato.

La squadra di Sarri ribatte colpo su colpo e va nuovamente un passo dal vantaggio. Inserimento perfetto di Milinkovic nel cuore dell'area del Porto e sponda per l'accorrente Luis Alberto, che controlla e calcia con il destro. Il tiro dello spagnolo termina di un soffio a lato.

Il Porto prova ad alleggerire la pressione e alzare il baricentro, impensierendo Strakosha con una doppia occasione. Prima Otavio e poi Vitinha impegnano il portiere della Lazio, che è attento e respinge i tentativi degli avversari.

Le due squadre si allungano, concedendo maggiori spazi. A beneficiarne è lo spettacolo, con occasioni su entrambi i fronti.

Ci provano prima Patric, che colpisce tutto solo sugli sviluppi di un corner di Luis Alberto ma non trova la porta, e poi il numero 10 biancoceleste, che tenta la botta dalla lunga distanza. Diogo Costa blocca a terra.

Ancora una volta il Porto costruisce e concretizza. La squadra di Conceicao completa la rimonta al 68' con un'azione corale in cui i lusitani mettono in mostra tutta la qualità. Otavio trova Taremi al limite dell'area, il numero 9 premia l'inserimento con uno scavetto che mette fuori gioco la difesa biancoceleste. Per il numero 8 è un gioco da ragazzi controllare il pallone e battere Strakosha con il sinistro.

Una vera e propria spina nel fianco. Dopo il goal e l'assist, Mehdi Taremi continua a mettere in difficoltà la retroguardia di Sarri. L'attaccante iraniano tenta la via del goal al 73' con un tiro a giro che termina fuori.

Dopo lo shock per il goal dell'1-2, i biancocelesti provano ad andare all'assalto della porta avversaria, a caccia di un goal che potrebbe riaprire il risultato in ottica qualificazione.

Urlo strozzato in gola per i tifosi biancocelesti all'80', quando la conclusione di Luis Alberto dall'interno dell'area di rigore termina sull'esterno della rete. Lo spagnolo colpisce il palo meno di 120 secondi più tardi con una conclusione che si stampa sul 'legno' e termina fuori.

Nel finale è Diogo Costa a salvare il Porto. L'estremo difensore lusitano compie due miracoli, prima sul solito Luis Alberto e poi su Immobile, negando il goal da pochi passi ai biancocelesti, ma non può nulla sul tap-in di Cataldi in pieno recupero.

L'assalto finale dei biancocelesti non produce l'effetto sperato: è il Porto a conquistare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-PORTO 1-2

MARCATORI: 19' Immobile (L), 31' rig. Taremi (P), 69' Uribe (P), 94' Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Marusic 6, Luiz Felipe 5, Patric 5,5 , Radu 6 (54' Hysaj 6); Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (54' Cataldi 6), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 6,5, Immobile 6,5, Pedro 5,5 (71' Raul Moro 5,5). All. Sarri

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 7; Bruno Costa 6,5, Mbemba 6, Pepe 5, Zaidu 5; Otavio 5,5, Vitinha 6 (78' Grujic sv), Uribe 6,5; Pepé 5,5 (70' Joao Mario 5,5); Taremi 8 (78' Evanilson 5), Toni Martinez 5 (56' Galeno sv). All.: Conceicao

ARBITRO: Aytekin

AMMONITI: Radu (L), Zaidu (P), Patric (L), Moro (L), Otavio (P)

ESPULSI: Nessuno