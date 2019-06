Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino del PSG: lo sponsorizza Leonardo

A pochi giorni dal ritorno di Leonardo in dirigenza, il PSG piomba su Milinkovic-Savic: il serbo è un pallino del direttore sportivo brasiliano.

Che sia o che sia , il pallino di Leonardo rimane sempre lo stesso: Sergej Milinkovic-Savic. Lo voleva l'anno scorso in rossonero, ma non è riuscito a prenderlo. Ora lo vorrebbe con sé a Parigi.

Secondo quanto racconta il 'Corriere della Sera', il direttore sportivo brasiliano, a pochi giorni dalla firma con il PSG e dall'ufficiialità del riitorno, avrebbe già contattato l'agente del serbo della per provare a trovare un accordo.

Mateja Kezman, il procuratore di Milinkovic-Savic, Parigi la conosce bene, avendoci giocato una decina di anni fa.

Il piano del PSG sarebbe di trovare prima di tutto un accordo con il giocatore e poi andare a trattare con la Lazio, partendo da una cifra che dovrebbe aggirarsi sugli 80 milioni. Il rischio asta può però far salire il prezzo fino ai 100 milioni.

Tra le altre squadre interessate a Milinkovic-Savic c'è infatti anche la , che già da tempo secondo i rumors avrebbe un principio di accordo con il giocatore per quanto riguarda ingaggio e durata. Paratici starebbe però monitorando anche la situazione Pogba.

L'avversario per i bianconeri sul fronte Savic si chiama Leonardo, il quale per la terza estate di fila si metterà alla caccia del serbo classe 1995. Non ci è riuscito né l'estate scorsa né d'inverno, ora punta a riuscirci al terzo tentativo.