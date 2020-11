Lazio, Luis Alberto allo scoperto sui social: è positivo al Covid-19

Lo spagnolo rivela la sua condizione su Twitch, mentre restano in isolamento anche Lazzari e D. Anderson. Inzaghi recupera Immobile, Strakosha e Leiva

Una situazione che sembrava di estrema emergenza, che in effetti ha anche visto la giocare con la coperta cortissima contro il Brugge in . Ma l'allarme è rientrato ieri, con la notizia di molti recuperati per Simone Inzaghi in vista del .

Oltre ad Immobile fanno parte del gruppo dei recuperati in extremis i cinque giocatori fermi dalla settimana scorsa (Armini, Cataldi, Leiva, Luiz Felipe e Strakosha) e i due (Fares e Patric) che, dopo aver giocato a Bruges, avevano saltato l’allenamento di venerdì. Tutti sono risultati negativi ai tamponi svolti venerdì e ripetuti ieri.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', inoltre, Luis Alberto è uscito allo scoperto in una diretta su Twitch, rivelando di essere lui uno dei positivi al Covid-19. Ci sono altri due giocatori in isolamento e sono Manuel Lazzari e Djavan Anderson.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

In generale, quindi, restano fuori dalla partita contro il Torino i soli Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, oltre ad Escalante e Radu, fermi per problemi muscolari, Vavro per pubalgia e il lungodegente Lulic.

I giocatore recuperati, tuttavia, a cominciare da Ciro Immobile, non dovrebbero partire da titolari, visto che in settimana non si sono allenati con il resto della squadra, a parte nella giornata di ieri. Questa la probabile formazione che schiererà Inzaghi contro il Torino:

LAZIO (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; A. Pereira; Muriqi, Correa.