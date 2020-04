Lazio, Lotito ribadisce: "Indispensabile ripartire"

La è una delle squadre più interessate alla ripartenza della , visto che dopo tanti anni si trova nella lotta per lo Scudetto. Il presidente Claudio Lotito aspetta con ansia il nuovo inizio del calco e ai microfoni di 'TGR Lazio' lo ribadisce ancora.

Il presidente della Lazio poi spiega anche i motivi che secondo lui dovranno portare il calcio a riprendere.

"Il calcio in è una grande industria che garantisce un miliardo e duecento milioni di introiti. Per non parlare del fatto che il calcio influenza anche tutti gli altri sport, in modo favorevole. Il Coni ha 460 milioni di finanziamento e il calcio produce miliardi di ricavi".