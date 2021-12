Lazio-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Genoa

• Data: Venerdì 17 dicembre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La diciottesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Genoa di Andriy Shevchenko.

La Lazio è reduce dalla sconfitta di misura al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il vantaggio di Zaccagni, la formazione di Sarri ha subito nella ripresa la rimonta dei neroverdi emiliani, firmata da Berardi e Raspadori.

Il Genoa vuole cambiare marcia e interrompere la striscia di sconfitte di fila. Shevchenko non ha ancora conquistato una vittoria in Serie A da quando si è seduto sulla panchina del 'Grifone' con quattro sconfitte e il pari di Udine. I rossoblù vogliono riscattare la cocente sconfitta nel derby contro la Sampdoria per 3-1.

La Lazio è al nono posto della classifica, a cinque punti di ritardo sul quinto posto occupato dalla Fiorentina e a undici dalla zona Champions League con il Napoli in quarta posizione. Il Genoa, invece, è al diciottesimo posto con 10 punti, insieme al Cagliari, a sole due lunghezze di vantaggio dalla Salernitana fanalino di coda.

Nella passata stagione, Lazio e Genoa hanno dato vita a un match spettacolare: il 2 maggio scorso all'Olimpico finì 4-3 per i biancocelesti con le reti di Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto da una parte e Scamacca, Shomurodov e autorete di Marusic dall'altra.

Tutto su Lazio-Genoa: dalle formazioni, a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-GENOA

La sfida tra Lazio e Genoa è in programma venerdì 17 dicembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-GENOA IN TV

Lazio-Genoa è un'esclusiva DAZN: in tv, per chi è abbonato potrà essere vista scaricando l'app di DAZN sui televisori di ultima generazione compatibili, o in alternativa utilizzando le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella relativa all'utilizzo del TIMVISION Box.

LAZIO-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Lazio e Genoa sarà visibile in diretta streaming su DAZN accedendo al sito di DAZN attraverso PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN sugli smartphone o sui tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, la telecronaca del match in programma allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa sarà affidata a Riccadrdo Mancini con Dario Marcolin seconda voce nel ruolo di commentatore tecnico.

Tramite la diretta testuale di GOAL, potrete restare aggiornati su Lazio-Genoa in tempo reale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

La Lazio recupera Milinkovic-Savic, assente per squalifica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In avanti Sarri dovrà valutare le condizioni di Pedro e Zaccagni, usciti malconci dalla sfida contro il Sassuolo, con Felipe Anderson pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo tre panchine di fila. A centrocampo ancora out Luis Alberto. Confermati Basic, Cataldi e Immobile, così come la difesa.

Nel Genoa, Shevchenko è intenzionato a cambiare qualcosa in difesa, con il ritorno di Bani dall'inizio al posto di Vanheusden, mentre in attacco Bianchi scalpita e vuole riprendersi una maglia da titolare, così come Destro, pronto a tornare dal 1'.

LAZIO (4-3-3): Strakosha: Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.

GENOA (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban; Pandev. All. Shevchenko